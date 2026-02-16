В Кремле объяснили отсутствие помощника Путина на переговорах в Абу-Даби

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отсутствие помощника президента РФ Владимира Путина Владимира Мединского на переговорах по Украине в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в начале февраля, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что Мединский не был там, так как обсуждались вопросы безопасности.
Песков также подчеркнул, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев будет участвовать в переговорах в Женеве. Однако он будет занят по отдельному треку, разъяснил представитель Кремля.
С 17 по 18 февраля в Женеве пройдет новый раунд переговоров России и Украины. Подчеркивается, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавит Мединский.
До этого власти Швейцарии обязались обеспечить безопасный пролет российской делегации в Женеву.