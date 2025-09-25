Мир
03:50, 25 сентября 2025

Лавров заявил об утрате Швейцарией политического нейтралитета

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУчения НАТО:
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Встреча Лаврова и главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса прошла «на полях» недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

«Рассмотрены отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта. С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника», — отметил глава ведомства.

Как уточняется, министры обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. В частности, Лавров рассказал о своей оценке «причин удручающего положения дел в ОБСЕ».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Швейцарии примут участие в учениях НАТО, которые пройдут в Португалии в ближайшие недели. Уточнялось, что Военно-воздушные силы Швейцарии в ходе учений будут представлены пятью истребителями F/A-18.

При этом в августе стало известно, что для Швейцарии отправка военного контингента на Украину для принуждения к миру исключена.

    Лавров заявил об утрате Швейцарией политического нейтралитета

