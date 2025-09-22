Нейтральная страна поучаствует в учениях НАТО

Вооруженные силы Швейцарии примут участие в учениях НАТО в Португалии

Вооруженные силы Швейцарии примут участие в учениях НАТО, которые пройдут в Португалии в ближайшие недели. Об этом сообщило министерство обороны страны.

«С 22 сентября по 3 октября 2025 года Вооруженные силы Швейцарии примут участие в многонациональных учениях НАТО Tiger Meet в Беже (Португалия)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Военно-воздушные силы Швейцарии в ходе учений будут представлены пятью истребителями F/A-18. Всего в учениях Tiger Meet в 2025 году будет задействовано более 50 боевых самолетов и около 1,5 тысячи человек личного состава из 13 стран.

Ранее учения НАТО Pikne («Молния») начались в Эстонии. Как сообщалось, основной целью маневров является отработка быстрой переброски сил альянса и совместного отражения угроз.