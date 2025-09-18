Бывший СССР
13:08, 18 сентября 2025Бывший СССР

НАТО начало учения у границы России

ERR: В Эстонии начались учения НАТО Pikne
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии начались учения НАТО Pikne («Молния»), которые будут продолжаться две недели. Об этом сообщает ERR со ссылкой на силы обороны республики.

«Основная цель маневров — отработка быстрой переброски союзнических сил и совместного отражения угроз. Руководство учениями осуществляет эстонская дивизия», — отметили журналисты.

В учениях примут участие военные из Эстонии, Латвии, США, Франции, Великобритании и Канады. Как рассказал командир учений, полковник Янно Мярка, силы Североатлантического альянса отработают десантные операции и прыжки с парашютом. Завершат учения стрельбы на полигонах Нурсипалу и Рутья. Основные действия пройдут в западной, северной, а также северо-восточной и юго-восточной частях Эстонии.

Ранее стало известно, что на белорусско-российские учения «Запад-2025», которые прошли в Белоруссии, приехали представители стран НАТО. Они представляли три страны альянса, включая США.

