Военные ВС США прибыли на учения России и Белоруссии

Военные ВС США наблюдали за учениями России и Белоруссии «Запад-2025»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

За совместными учениями России и Белоруссии «Запад-2025» наблюдали военные из трех стран НАТО, среди которых представители Вооруженных сил (ВС) США. Об этом рассказал агентству БелТа министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

«Были наблюдатели из 23 стран. Из них трое — из стран НАТО, в том числе из США. Мне даже удалось с ними пообщаться и сказать: смотрите, наблюдайте, делайте выводы», — глава Минобороны.

Он подчеркнул, что учения прошли в атмосфере беспрецедентной открытости.

Ранее на Западе рассказали, что бомбардировщики Ту-22М3 в ходе совместных учений России и Белоруссии отработали удары по имитирующим объекты НАТО целям. Российские самолеты переносят ракеты Х-22, которые не могут перехватывать украинские системы противовоздушной обороны, в том числе западного происхождения.

