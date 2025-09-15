Наука и техника
12:02, 15 сентября 2025Наука и техника

На Западе заметили отработку российскими Ту-22М3 ударов по НАТО

Иван Потапов
СюжетУчения НАТО:

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Бомбардировщики Ту-22М3 в ходе совместных учений России и Белоруссии «Запад — 2025» отработали удары по имитирующим объекты НАТО целям, заметил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Со ссылкой на Минобороны России издание пишет, что удары наносились «с целью нарушения системы управления и уничтожения критически важных объектов». «В ведомстве добавили, что при отработке ударов учитывался боевой опыт, полученный на украинском театре военных действий. Учения проходили в то время, когда Военно-воздушные силы США перебрасывали в Европу собственные стратегические бомбардировщики, а именно самолеты B-52H, способные нести ядерное оружие», — говорится в публикации.

Журнал подчеркивает, что Ту-22М3 переносят ракеты Х-22, которые не могут перехватывать украинские системы противовоздушной обороны (ПВО). Издание допускает, что Ту-22М3 может оставаться на эксплуатации Воздушно-космическими силами (ВКС) России дольше, чем самолеты Ту-95МС и Ту-160.

Ранее MWM заметил, что недавний инцидент с упавшими в Польше беспилотными летательными аппаратами продемонстрировал ценность истребителей пятого поколения F-35 для НАТО и их угрозу для российской ПВО.

Также в сентябре журнал допустил, что Россия на фоне эскалации в отношениях между Каракасом и Вашингтоном могла бы перебросить свои стратегические бомбардировщики в Венесуэлу, как это делала ранее.

