Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:02, 15 сентября 2025Наука и техника

На Западе подтвердили угрозу F-35 для российской ПВО

MWM: Инцидент с БПЛА в Польше продемонстрировал ценность F-35 для НАТО
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Недавний инцидент с упавшими в Польше беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) продемонстрировал ценность истребителей пятого поколения F-35 для НАТО и их угрозу для российской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что нидерландские F-35 оказывали поддержку польским истребителям четвертого поколения F-16, направленным на перехват БПЛА. Журнал затрудняется назвать самолет, сбивший дроны, однако уверяет, что именно радар AN/APG-81 самолета F-35 мог бы помочь F-16 перехватить БПЛА.

«Возможность участия F-35 в прямом бою с российскими беспилотниками может означать первый случай, когда истребитель пятого поколения поучаствовал в боевых действиях в Европе», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

В августе журнал заметил, что польские модернизированные истребители четвертого поколения F-16V могут представлять новую угрозу для российских систем ПВО С-400.

Тогда издание прокомментировало планы польской стороны по обновлению 48 истребителей F-16C/D Block 52+ до стандарта F-16V, который существенно усилит возможности истребителя, в частности, его интеграцию — прежде всего по системам связи и разведки — с самолетами пятого поколения F-35.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошли в боевых условиях. В России завершился Единый день голосования, несколько участков подверглись атакам дронов ВСУ

    Трамп назвал причину нежелания Путина и Зеленского общаться друг с другом

    Трамп отправится на прощание с активистом Кирком

    Определились первые победители губернаторских выборов

    Спасатели нашли голову мужчины после нападения крокодила

    На Западе подтвердили угрозу F-35 для российской ПВО

    Спрогнозированы главные тенденции в производстве секс-игрушек

    Трамп призвал Европу ужесточить санкции против России

    Раскрыты подробности о переговорах России и Украины

    В Госдуме задумались о запрете иностранной музыки на спортивных мероприятиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости