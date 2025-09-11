Польша сбивала дешевые дроны очень дорогими ракетами

Bild: Польша сбивала дешевые дроны ракетами стоимостью 400 тысяч евро каждая

Польша сбивала дешевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ракетами стоимостью 400 тысяч евро каждая. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, Польше удалось сбить 3 дрона из якобы 25, а четвертый беспилотник, вероятно, упал сам. БПЛА сбивали двумя истребителями F-35 с ракетами AIM-9 Sidewinder. При этом цена дрона составляет всего несколько тысяч евро, в то время как цена ракеты в десятки раз больше. Соответственно, Североатлантический альянс уже рассматривает другие варианты противодействия дронам.

«В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла», — передает издание слова высокопоставленного офицер НАТО.

Кроме того, Bild уточнил, что у Германии на данный момент нет достаточных ресурсов для эффективной борьбы с беспилотниками, летающими на малых высотах.

Ранее глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция приняла решение экстренно направить в Польшу самолеты и средства противовоздушной обороны (ПВО). Это случилось после того, как польский премьер-министр Дональд Туск рассказал о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками.