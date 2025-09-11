Польша сбивала дешевые дроны очень дорогими ракетами

Польша сбивала дешевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ракетами стоимостью 400 тысяч евро каждая. Об этом сообщает Bild.
Как отмечает издание, Польше удалось сбить 3 дрона из якобы 25, а четвертый беспилотник, вероятно, упал сам. БПЛА сбивали двумя истребителями F-35 с ракетами AIM-9 Sidewinder. При этом цена дрона составляет всего несколько тысяч евро, в то время как цена ракеты в десятки раз больше. Соответственно, Североатлантический альянс уже рассматривает другие варианты противодействия дронам.
«В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла», — передает издание слова высокопоставленного офицер НАТО.
Кроме того, Bild уточнил, что у Германии на данный момент нет достаточных ресурсов для эффективной борьбы с беспилотниками, летающими на малых высотах.
Ранее глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Швеция приняла решение экстренно направить в Польшу самолеты и средства противовоздушной обороны (ПВО). Это случилось после того, как польский премьер-министр Дональд Туск рассказал о нарушении воздушного пространства страны беспилотниками.