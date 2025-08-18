Наука и техника
Стало известно о новой угрозе для С-400 из-за модернизации польских F-16

MWM: Модернизированные F-16 могут представлять угрозу для российских С-400
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Польские модернизированные истребители четвертого поколения F-16V могут представлять новую угрозу для российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом стало известно западному журналу Military Watch Magazine (MWM).

Издание прокомментировало планы польской стороны по обновлению 48 истребителей F-16C/D Block 52+ до стандарта F-16V, который существенно усилит возможности истребителя, в частности, его интеграцию — прежде всего по системам связи и разведки — с самолетами пятого поколения F-35.

Журнал утверждает, что модернизация столь большого числа F-16 является значительным событием для соседних России и Белоруссии, поскольку польский парк из 32 истребителей F-35A представл лишь ограниченную угрозу для российско-белорусской наземной сети ПВО, включающей, в частности, системы С-400.

«F-16C/D Block 52 считался далеким от способности противостоять таким истребителям, как Су-30СМ, или серьезно угрожать сетям наземных систем ПВО, таким, как С-400. Однако F-16V потенциально может представлять собой значительно большую проблему, особенно при работе бок о бок с F-35A», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что по боевым возможностям F-16V значительно уступает современным российским истребителям Су-35, МиГ-31БМ и Су-57, однако этот недостаток может быть частично компенсирован, если самолет действительно начнет взаимодействовать с F-35.

Ранее MWM привел мнение командующего Военно-воздушными силами Индии, согласно которому С-400 «изменила правила игры» в конфликте Индии и Пакистана.

