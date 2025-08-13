Маршал ВВС Индии Сингх: Российская система С-400 изменила правила игры

Российская система противовоздушной обороны С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Индией и Пакистаном, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии, главный маршал авиации Амар Прит Сингх. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

Командующий индийскими ВВС рассказал о боевых действиях 7 --10 мая между Пакистаном и Индией и о роли систем С-400 и самолетов Rafale в конфликте. «Система С-400, которую мы недавно приобрели, кардинально изменила ситуацию... Дальность поражения этой системы не позволяла их самолетам приблизиться к рубежу, с которого они могли бы применить свое оружие типа "воздух-земля" большой дальности, такое как их планирующие бомбы», — сказал офицер.

По его словам, благодаря С-400 российского производства было уничтожено минимум пять пакистанских истребителей и один крупный самолет. Последний, по оценке Сингха, был сбит с расстояния около 300 километров, что является «крупнейшим когда-либо зафиксированным уничтожением цели ракетой типа "земля-воздух", о котором мы можем говорить».

Издание подчеркивает, что заявление индийского маршала подтверждает, что Нью-Дели получили С-400 с новейшими ракетами типа «земля-воздух» 40Н6, которые имеют дальность поражения 400 километров. Данная система, отмечает издание, для наведения может использовать современные радиолокационные станции или бортовой радар Н011М истребителя Су-30МКИ.

Журнал пишет, что возможность предоставления Индии полного доступа к российскому истребителю пятого поколения Су-57 снизит интерес Нью-Дели к покупке европейской военной техники, в частности, французских истребителей Rafale.

Ранее польский портал Defence24 написал, что Западу следует сделать все, чтобы Индия выбрала программу Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), предполагающую создание индийского истребителя пятого поколения, а не приобретение российского самолета Су-57.

Также в августе MWM заметил, что давление США на Индию вынудило ее отказаться от американского истребителя F-35 в пользу российского Су-57, который является единственно доступным для Нью-Дели на мировом рынке боевым самолетом пятого поколения.