Наука и техника
06:31, 10 сентября 2025Наука и техника

На Западе обеспокоились переброской Ту-160 из России в Венесуэлу

Иван Потапов
Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Россия на фоне эскалации в отношениях между Каракасом и Вашингтоном могла бы перебросить свои стратегические бомбардировщики в Венесуэлу, как это делала ранее. Об этом вспоминает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«На фоне эскалации напряженности между США и Венесуэлой, и в то время, когда, как широко сообщается, рассматриваются варианты американского нападения на венесуэльские объекты, появилась возможность, что давний стратегический партнер Каракаса может разместить в стране средства стратегической авиации», — обеспокоились в публикации.

Издание подчеркивает, что впервые Россия перебросила Ту-160 в Венесуэлу в 2008 году для участия в совместных учениях Москвы и Каракаса. Затем эти же самолеты прибывали в Венесуэлу в 2013 и 2018 годах. «Еще одно развертывание двух Ту-160 состоялось в Каракасе 10 декабря 2018 года, в то время, когда первая администрация [президента США] Дональда Трампа активно рассматривала варианты нападения на Венесуэлу», — утверждает журнал.

MWM замечает, что один Ту-160 способен переносить до 12 крылатых ракет Х-101 (Х-102 в ядерном оснащении).

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась.

Также в сентябре министр войны США Пит Хегсет заявил, что американские войска будут готовы к смене режима в Венесуэле, если американский лидер примет соответствующее решение.

