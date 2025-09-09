Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 9 сентября 2025Мир

Президент одной страны заявил о начале третьей мировой войны

Мадуро заявил, что третья мировая война началась
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась», — сказал политик.

При этом Мадуро считает США главным инициатором глобального конфликта. По мнению политика, Вашингтон имеет стратегический план для установления своей политической, экономической и военной гегемонии в мире.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что американские войска будут готовы к смене режима в Венесуэле, если американский лидер примет соответствующее решение. Сам же президент Дональд Трамп от подобных планов открестился, назвав при этом Мадуро «худшим президентом в истории».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент одной страны заявил о начале третьей мировой войны

    Россиянин показал на видео купленные в «Магните» конфеты с личинками

    Россиянам назвали неожиданную причину повышения давления

    Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

    Смолов рассказал о большом количестве посредственных иностранцев в РПЛ

    Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

    Стало известно о двух новых проектах вышедшего по УДО Ефремова

    В Тихом океане произошло землетрясение

    На Украине начались массовые увольнения

    В Госдуму внесли проект о запрете въезда в Россию для одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости