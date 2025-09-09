Президент одной страны заявил о начале третьей мировой войны

Мадуро заявил, что третья мировая война началась

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась», — сказал политик.

При этом Мадуро считает США главным инициатором глобального конфликта. По мнению политика, Вашингтон имеет стратегический план для установления своей политической, экономической и военной гегемонии в мире.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что американские войска будут готовы к смене режима в Венесуэле, если американский лидер примет соответствующее решение. Сам же президент Дональд Трамп от подобных планов открестился, назвав при этом Мадуро «худшим президентом в истории».