Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп на срок своего правления переименовал американское Министерство обороны в Министерство войны. Соответствующий документ он подписал в ходе своего выступления в Белом доме.

«Это то, что мы долго обсуждали. Это намного более подходящее название. Это отправляет сигнал победы и силы», — объяснил он свое решение. В аккаунте Белого дома в соцсети X была размещена эта же новость с припиской «Америка прежде всего. Мир через силу».

Сразу после переименования должности глава Пентагона Пит Хегсет изменил описание своей страницы в Х на "Министр войны Пит Хегсет". Адрес сайта военного ведомства также изменился на war.gov. В сети начали появляться кадры с оперативной заменой вывесок и табличек на актуальные.

Министерство войны (Department of War) существовало в США с 1789 по 1947 год. В 1949-м оно было переименовано в министерство обороны США. Американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов предположил, что Трамп возродил прошлое название военного ведомства в качестве имиджевого шага «во имя риторических побед будущего».

Трамп заявил о победе США во всех войнах

В ходе своего заявления Трамп высказал утверждение, что у Соединенных Штатов «самая сильная армия и лучшее вооружение в мире», с которыми никто не может конкурировать. По словам главы Белого дома, США одерживали верх во всех конфликтах.

Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними Дональд Трамп президент США

Кроме того, президент США назвал количество прекращенных им войн. «Мы остановили семь войн. Есть еще одна, которая, как я думал, будет одной из наиболее простых, и это Украина. И ее разрешение получилось немного сложнее», — сказал он. Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине тоже будет прекращен, иначе «цена за него будет слишком высокой».

Трамп приказал сбивать венесуэльские самолеты

На фоне переименования военного ведомства Трамп отдал приказ сбивать истребители Военно-Воздушных сил (ВВС) Венесуэлы в случае, если они начнут представлять угрозу для Военно-морских сил (ВМС) США. Такую реакцию главы Белого дома вызвал инцицент, когда два венесуэльских самолета пролетели возле американского корабля в международных водах.

До этого военные США нанесли удар по кораблю из Венесуэлы. По заявлению американской администрации, контролируемое нарко-террористической организацией судно перевозило наркотики в южной части Карибского моря.

Позднее Министерство войны США отменило секретный брифинг для лидеров Конгресса и ключевых комитетов по удару по гражданскому судну под чужим флагом. Одновременно с этим стало известно, что у берегов Пуэрто-Рико появился универсальный десантный корабль USS Iwo Jima (типа Wasp) ВМС США. Telegram-канал «Военный обозреватель» предполагает, что речь может идти о подготовке к наземной военной операции в Венесуэле.

Ранее Хегсет заявлял, что США будут готовы сменить режим в Венесуэле в случае, если Трамп примет соответствующее решение. Однако американский лидер от подобных планов открестился, назвав при этом действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро «худшим президентом в истории».