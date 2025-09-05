Мир
23:27, 5 сентября 2025Мир

Трамп оценил армию США

Трамп заявил, что у США самая сильная армия и лучшее вооружение в мире
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

У Соединенных Штатов «самая сильная армия и лучшее вооружение в мире». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию из Белого дома ведет Fox News.

Трамп подчеркнул, что с вооружениями США никто не может конкурировать.

Ранее глава Белого дома остался недоволен военным парадом, который прошел в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия Сухопутных войск страны. Как рассказал журналист и биограф Трампа Майкл Вулф, организуя парад, президент планировал устроить серьезное шоу, которое показало бы военную мощь армии страны, но вместо этого получил развлекательный парад. В том, что парад не донес тот посыл, который Трамп в него вкладывал, президент обвинил министра обороны Пита Хегсета, добавил Вулф.

