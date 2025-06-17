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14:57, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Трамп остался недоволен военным парадом в США

Биограф Вулф: Трамп заявил, что военный парад получился веселым, а не серьезным
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп остался недоволен военным парадом, который прошел в Вашингтоне в субботу, 14 июня, в честь 250-летия Сухопутных войск страны. Такое мнение выразил в подкасте для американского издания Daily Beast журналист и биограф Трампа Майкл Вулф.

По словам Вулфа, организуя парад, президент планировал устроить серьезное шоу, которое показало бы военную мощь армии страны, но вместо этого получил развлекательный парад. «Его разозлили все солдаты. Он обвиняет их в том, что они переигрывали. Под этим он подразумевает то, как они веселились, махали, наслаждались собой и демонстрировали жизнерадостные выражения лиц вместо воинственных», — отметил журналист.

В том, что парад не донес тот посыл, который Трамп в него вкладывал, президент обвинил министра обороны Пита Хегсета, добавил Вулф.

Парад по случаю 250-летия армии США состоялся 14 июня, в этот же день Трамп отметил день рождения. На параде военные в форме разных эпох промаршировали вдоль Национальной аллеи, также там проехали колонны военной техники. Сообщалось, что многие зрители ушли с парада до его завершения.

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