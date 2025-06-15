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16:38, 15 июня 2025Мир

В США усомнились в необходимости устроенного Трампом военного парада

WP: Устроенный Трампом военный парад в США никому не был нужен
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Состоявшийся в США парад вооруженных сил никому не был нужен. Об этом пишет американское издание Washington Post (WP) в авторской колонке.

«Никому не нужен был военный парад президента Дональда Трампа, который как раз совпал с его днем ​​рождения, чтобы понять, что грозные вооруженные силы Соединенных Штатов заслуживают уважения», — указывается в статье.

В публикации подчеркивается, что устроенный американским лидером парад был скорее похож на показную игру мускулами, что не может придать Вашингтону уверенности в его действиях.

Парад по случаю 250-летия армии США прошел 14 июня — он совпал с днем рождения Трампа. В этот день военные в форме разных эпох промаршировали вдоль Национальной аллеи, также продемонстрировали колонны военной техники. Многие зрители, как сообщалось, решили уйти с мероприятия до его завершения.

ЖЗЛ
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