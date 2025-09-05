Пентагон заявил о провокационном шаге Венесуэлы

Пентагон: Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США

Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле американского корабля, который находился в международных водах. Об этом заявил Пентагон, передает ТАСС.

Воздушные суда совершили полет в непосредственной близости от корабля Военно-морских сил США, отметили в оборонном ведомстве.

«Этот крайне провокационный шаг был призван помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом», — подчеркнул Пентагон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о готовности американского президента Дональда Трампа задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.