04:53, 5 сентября 2025

Пентагон заявил о провокационном шаге Венесуэлы

Пентагон: Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле корабля ВМС США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Два военных самолета Венесуэлы пролетели возле американского корабля, который находился в международных водах. Об этом заявил Пентагон, передает ТАСС.

Воздушные суда совершили полет в непосредственной близости от корабля Военно-морских сил США, отметили в оборонном ведомстве.

«Этот крайне провокационный шаг был призван помешать нашим операциям по борьбе с наркотерроризмом», — подчеркнул Пентагон.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о готовности американского президента Дональда Трампа задействовать всю военную мощь США для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.

