Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 6 сентября 2025Мир

Трамп приказал сбивать истребители Венесуэлы при угрозе США

Трамп: Военные США будут сбивать самолеты Венесуэлы в случае угрозы
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский президент Дональд Трамп дал приказ сбивать истребители Военно-Воздушных сил (ВВС) Венесуэлы в случае, если они начнут представлять угрозу для Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом глава Белого дома заявил на очередной встрече с журналистами.

Журналисты задали политику вопрос о том, что должно произойти в ситуации, при которой военные самолеты Венесуэлы станут создавать помехи ВМС США в регионе. Трамп же ответил, что в этом случае «у них будут проблемы». В своей речи он обратился к руководителю Комитета начальников штабов ВС США генералу Дэну Кейну, уточнив, что военные могут действовать по своему усмотрению, если венесуэльская авиация создаст какие-либо угрозы.

Кроме того, президент США подчеркнул, что истребители будут сбиты, если поставят американцев в опасное положение.

5 сентября Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны, подписав соответствующий документ.

Ранее в Пентагоне рассказали о провокационном шаге Венесуэлы. Как оказалось, два военных самолета пролетели возле американского корабля в международных водах. Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступила с заявлением о готовности лидера США Дональда Трампа применить всю военную мощь страны для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп переименовал Минобороны США в Министерство войны

    Трамп отказался ехать на саммит G20 в ЮАР

    Трамп приказал сбивать истребители Венесуэлы при угрозе США

    Трамп высказался об участии России на саммите G20 в США

    Мать мобилизованного украинца заявила о его убийстве в центре рекрутинга ВСУ

    Трамп решил послать сигнал миру

    Трамп высказался об убийстве спецназом США рыбаков в КНДР

    Трамп похвалил Лукашенко

    Бывший сапер хотел взорвать жилой дом в Мурманске. Как он стал самым опасным преступником России и почему его ловят уже 23 года?

    Трампа разочаровало решение Индии по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости