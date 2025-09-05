Трамп заявил, что положил конец семи войнам, это же ждет и конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал количество прекращенных им войн — по его словам, он остановил семь конфликтов. Об этом Трамп заявил на церемонии подписания указа о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны.

«Мы остановили семь войн. Есть еще одна, которая, как я думал, будет одной из наиболее простых, и это Украина. И ее разрешение получилось немного сложнее», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что конфликт на Украине тоже будет разрешен, иначе «цена за него будет слишком высокой».

Ранее Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними.