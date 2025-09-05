Трамп заявил о выигравших обе мировые войны США

Трамп заявил, что США выиграли обе мировые войны

Соединенные Штаты выиграли обе мировые войны и все конфликты в промежутке между ними. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в Белом доме.

«Мы выиграли Первую мировую войну, мы выиграли Вторую мировую войну. Мы побеждали во всем до этого и между ними», — заявил он.

Ранее стало известно, что глава США подписал указ о переименовании американского Министерства обороны в Министерство войны. Ведомство переименовано на время президентского срока Трампа. Министерство войны США носило это название с 1789 по 1947 годы, а в 1949 году стало называться Министерством обороны.