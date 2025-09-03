Глава Пентагона раскрыл условие смены режима в одной стране

Хегсет: США готовы сменить режим Венесуэле, если Трамп примет решение

США будут готовы сменить режим в Венесуэле в случае, если соответствующее решение примет американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в интервью каналу Fox News.

«Это решение на уровне президента», — подчеркнул глава Пентагона.

Хегсет подчеркнул, что в этом случае США «готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают вооруженные силы». Таким образом он ответил на вопрос о том, стремится ли Вашингтон к смене режима в Венесуэле.

Ранее Трамп сообщил, что США нанесли удар по перевозившему наркотики кораблю из Венесуэлы.