Глава Пентагона раскрыл условие смены режима в одной стране

США будут готовы сменить режим в Венесуэле в случае, если соответствующее решение примет американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет в интервью каналу Fox News.
«Это решение на уровне президента», — подчеркнул глава Пентагона.
Хегсет подчеркнул, что в этом случае США «готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают вооруженные силы». Таким образом он ответил на вопрос о том, стремится ли Вашингтон к смене режима в Венесуэле.
Ранее Трамп сообщил, что США нанесли удар по перевозившему наркотики кораблю из Венесуэлы.