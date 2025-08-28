Швейцария ответила на вопрос об отправке войск на Украину

МО Швейцарии: Участие Берна в операциях по принуждению к миру исключено

Для Швейцарии отправка военного контингента для принуждения к миру исключена. Об этом заявили в швейцарском министерстве обороны, передает РИА Новости.

«Согласно статье 66 Закона о вооруженных силах и военной администрации Швейцарии, участие страны в миротворческой миссии требует мандата ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Поэтому участие Швейцарии в операциях по принуждению к миру и, как следствие, в боевых действиях, которые направлены на обеспечение мира, абсолютно исключено», — передает агентство.

В пресс-службе оборонного ведомства добавили, что Берн получил бы и рассмотрел запрос, если бы ООН или ОБСЕ выдали мандат. Затем власти государства представили бы его на утверждение Федеральному совету.

Ранее журнал Politico сообщил, что главы МИД и министры обороны стран Европейского союза обсудят на неформальной встрече в Копенгагене возможность отправки на Украину миротворцев из нейтральной страны, не входящей в Евросоюз или НАТО.