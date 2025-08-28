Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 28 августа 2025Мир

Швейцария ответила на вопрос об отправке войск на Украину

МО Швейцарии: Участие Берна в операциях по принуждению к миру исключено
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Для Швейцарии отправка военного контингента для принуждения к миру исключена. Об этом заявили в швейцарском министерстве обороны, передает РИА Новости.

«Согласно статье 66 Закона о вооруженных силах и военной администрации Швейцарии, участие страны в миротворческой миссии требует мандата ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Поэтому участие Швейцарии в операциях по принуждению к миру и, как следствие, в боевых действиях, которые направлены на обеспечение мира, абсолютно исключено», — передает агентство.

В пресс-службе оборонного ведомства добавили, что Берн получил бы и рассмотрел запрос, если бы ООН или ОБСЕ выдали мандат. Затем власти государства представили бы его на утверждение Федеральному совету.

Ранее журнал Politico сообщил, что главы МИД и министры обороны стран Европейского союза обсудят на неформальной встрече в Копенгагене возможность отправки на Украину миротворцев из нейтральной страны, не входящей в Евросоюз или НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по турецкому заводу в Киеве. Уже в августе там должны были начать сборку дронов Bayraktar

    Евротройка решила ввести жесткие санкции против одной страны

    Россиян призвали отказаться от покупок Лабубу на фоне СВО

    Зеленский анонсировал идеи о гарантиях безопасности для Украины

    Звезда «Дневников вампира» пришла на Венецианский кинофестиваль в откровенном наряде

    Названы неочевидные причины головной боли

    МИД Эстонии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России

    В России предложили выпустить «крокодилов» на перехват украинских дронов

    15-летняя школьница в одиночку посетила Лондон и пропала без вести

    Францию назвали стоящей на краю финансовой пропасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости