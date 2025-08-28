ЕС обсудят отправку на Украину миротворцев

Politico: ЕС обсудит отправку на Украину миротворцев из нейтральной страны

Главы МИД и министры обороны стран Европейского союза (ЕС) обсудят на неформальной встрече в Копенгагене возможность отправки на Украину миротворцев из нейтральной страны, не входящей в Евросоюз или НАТО. Об этом сообщает Politico.

«Переговоры о контурах послевоенных гарантий, призванных предотвратить повторный конфликт Москвы и Киева, будут доминировать в кулуарных беседах на встрече. Ожидается, что в ходе этих кулуарных бесед будут обсуждаться такие темы, как вопрос о том, какая нейтральная третья страна могла бы предоставить миротворческие силы для патрулирования будущей демилитаризованной зоны», — передает издание слова европейского дипломата.

При этом отмечается, что никаких практических решений министры не примут, поскольку встреча, которая пройдет 29-30 августа, будет носить неформальный характер. На министерскую встречу также приглашен глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер. Он намеревается призвать министров лишь увеличивать давление на Россию, несмотря на дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

Ранее стало известно, что западными странами обсуждается возможность отправки бригад в составе «коалиции желающих» для обеспечения безопасности на Украине. Речь идет об отправке примерно 4-5 европейских бригад.