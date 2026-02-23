Реклама

Мерца раскритиковали за его слова о Путине

Профессор Сакс: Мерц должен налаживать контакт с Россией для мира на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен возобновить прямой диалог с Россией в целях урегулирования конфликта на Украине. С таким призывом выступил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

Он напомнил, что сразу после вступления в должность глава немецкого правительства заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нельзя доверять, и отказался от диалога с Москвой.

«Это свидетельствует либо о базовом незнании ключевых событий последних 25 лет, либо о сознательном игнорировании этих фактов. Хочется надеяться, что речь идет о втором», — отметил эксперт.

Он также указал, что Мерц во время конференции по безопасности в Мюнхене осудил попытки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вести диалог как с украинским президентом Владимиром Зеленским, так и с российским лидером. «Сегодня именно из Германии звучит одна из самых опасных риторик», — подытожил Сакс.

Ранее Мерц заявил, что считает нормализацию отношений с Путиным практически невозможной. Он также исключил возобновление поставок российской нефти, пока продолжаются боевые действия на Украине.

