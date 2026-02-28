Реклама

Экономика
07:30, 28 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам рассказали о гендерном разрыве зарплат в ИТ-отрасли

Selecty: Менее половины женщин в ИТ-отрасли зарабатывают больше 200 тысяч рублей
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Только 34,8 процента женщин в ИТ зарабатывают больше 200 тысяч рублей в месяц, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 51,5 процента, выяснили специалисты ИТ-аутсорс компании Selecty и hh.ru. Результаты исследования уровня гендерного разрыва зарплат в ИТ-отрасли оказались в распоряжении «Ленты.ру».

«ИТ входит в тройку отраслей российской экономики с самыми высокими зарплатами. При этом мужчины чаще занимают руководящие должности и позиции более высокого уровня, что обеспечивает гендерный разрыв в оплате труда», — отметили эксперты.

По данным исследования, больше 200 тысяч рублей в месяц зарабатывают лишь 26,5 процента бэкэнд-разработчиц и 31,6 процента женщин дата-аналитиков.

Среди женщин-тестировщиков, согласно анализу, доля тех, кто получает больше 200 тысяч рублей в месяц, составляет 45 процентов, в то время как мужчин — 60,6 процента. При этом среди бизнес–аналитиков и системных аналитиков 200-400 тысяч рублей получает 53,7 процента женщин.

Операционный директор Selecty Ксения Шереметьева объяснила, что такая динамика связана с тем, что в дата-аналитике изначально чуть выше доля женщин, чем в инженерных ролях. Кроме того, роль бизнес-аналитика чаще приводит специалистов к более высоким управленческим позициям, что может давать более высокий средний доход по выборке. Но несмотря на эту разницу, по ее словам, выше отметки в 400-500 тысяч рублей в месяц женщины могут дорасти существенно реже, чем мужчины.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова сообщила, что в 2025-м реальные зарплаты россиян в среднем выросли на 4,5 процента.

