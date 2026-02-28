Россиян предупредили о смертельной опасности простой утренней привычки

Врач Сысоева: Привычка начинать день с кофе и сигареты повышает риск инсульта

Россиян предупредили о смертельной опасности простой привычки — начинать день с кофе и сигареты. Как рассказала «Подмосковью сегодня» Екатерина Сысоева, исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт, это может стать причиной инсульта.

Сысоева пояснила, что никотин вызывает спазм сосудов, учащает сердцебиение и повышает артериальное давление, а кофеин в свою очередь усиливает стимуляцию симпатической нервной системы, дополнительно увеличивая частоту пульса и сосудистый тонус.

«В комплексе это создает выраженную нагрузку на сердечно-сосудистую систему уже в первые часы после пробуждения», — добавила врач.

По словам специалиста, такой образ жизни может запросто стать причиной летального исхода. Кроме того, мгновенного негативного эффекта не будет, он будет накопительным. Поэтому стоит отказаться от такой, на первый взгляд, безобидной утренней привычки.

Ранее женщинам перечислили повседневные привычки, которые повышают риск болезней сердца.