Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:34, 28 февраля 2026Наука и техника

Россиян предупредили о смертельной опасности простой утренней привычки

Врач Сысоева: Привычка начинать день с кофе и сигареты повышает риск инсульта
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Россиян предупредили о смертельной опасности простой привычки — начинать день с кофе и сигареты. Как рассказала «Подмосковью сегодня» Екатерина Сысоева, исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт, это может стать причиной инсульта.

Сысоева пояснила, что никотин вызывает спазм сосудов, учащает сердцебиение и повышает артериальное давление, а кофеин в свою очередь усиливает стимуляцию симпатической нервной системы, дополнительно увеличивая частоту пульса и сосудистый тонус.

«В комплексе это создает выраженную нагрузку на сердечно-сосудистую систему уже в первые часы после пробуждения», — добавила врач.

По словам специалиста, такой образ жизни может запросто стать причиной летального исхода. Кроме того, мгновенного негативного эффекта не будет, он будет накопительным. Поэтому стоит отказаться от такой, на первый взгляд, безобидной утренней привычки.

Ранее женщинам перечислили повседневные привычки, которые повышают риск болезней сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    Французский политик испугался войны с Россией

    Россиян предупредили о смертельной опасности простой утренней привычки

    Россиянам рассказали о скрытом вреде еды и напитков для похудения

    Россиянам рассказали о гендерном разрыве зарплат в ИТ-отрасли

    В России оценили вероятность восстановления отношений с Украиной

    В Германии назвали Мерца предателем

    Эксперты рассказали москвичам о главных модных трендах 2026 года

    ВС России нанесли первый удар по Краматорску

    Мерц озвучил условие переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok