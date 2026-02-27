Реклама

18:27, 27 февраля 2026Забота о себе

Женщин предупредили об убивающих сердце привычках

Врач Хачирова: Диеты и недосып повышают риск болезней сердца у женщин
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MilanMarkovic78 / Shutterstock / Fotodom

Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Эльвира Хачирова предупредила о повседневных привычках, которые медленно убивают сердце и повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

Первой и особенно опасной для здоровья сердца привычкой эксперт назвала соблюдение жестких диет. «Отказ от углеводов приводит к дефициту гликогена в организме. Сердечная мышца питается глюкозой. Когда ее нет, начинается распад белка, в том числе мышечной ткани сердца», — объяснила Хачирова. Она добавила, что недостаток питания также повышает риск дистрофии миокарда и аритмий.

Второй частой проблемой врач назвала так называемый «синдром отложенной жизни», при котором женщины жертвуют сном ради работы, домашних дел или развлечений. Хронический недосып, по ее словам, повышает уровень стресса и увеличивает риск инфаркта почти на треть.

Также специалистка предупредила, что частое употребление обезболивающих может повышать давление и негативно сказываться на почках, а ношение каблуков нарушает нормальную биомеханику и создает нагрузку на сердце. Кроме того, Хачирова напомнила о вреде курения, большого количества кофе и энергетиков для сердечно-сосудистой системы.

Ранее эндокринолог Тамила Агаева объяснила, почему молодые люди во всем мире все чаще болеют диабетом. Одной из главных причин она назвала несбалансированное питание.

