07:25, 28 февраля 2026Мир

В Германии назвали Мерца предателем

Немецкий политик Нимайер назвал Мерца предателем за отказ от газа России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: IMAGO / Peter Hartenfelser / Global Look Press

Правительство канцлера Фридриха Мерца предает интересы Германии, отказываясь от закупок российского газа и одновременно способствуя транзиту американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Это предательство народа и экономики Германии», — заявил Нимайер.

Поводом для критики стала новость о том, что украинская компания «Нафтогаз» впервые начала импортировать американский сжиженный газ через СПГ-терминал в Германии. При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, запасы газа в немецких хранилищах стремительно тают: к 23 февраля они опустились до критической отметки в 20,71 процента.

Нимайер предупредил, что сложившаяся ситуация сделает ближайшие недели крайне тяжелыми для Германии.

Ранее Мерц заявил, что считает нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным практически невозможной. Он также исключил возобновление поставок российской нефти, пока продолжаются боевые действия на Украине.

