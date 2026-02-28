Правительство канцлера Фридриха Мерца предает интересы Германии, отказываясь от закупок российского газа и одновременно способствуя транзиту американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Это предательство народа и экономики Германии», — заявил Нимайер.
Поводом для критики стала новость о том, что украинская компания «Нафтогаз» впервые начала импортировать американский сжиженный газ через СПГ-терминал в Германии. При этом, по данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, запасы газа в немецких хранилищах стремительно тают: к 23 февраля они опустились до критической отметки в 20,71 процента.
Нимайер предупредил, что сложившаяся ситуация сделает ближайшие недели крайне тяжелыми для Германии.
Ранее Мерц заявил, что считает нормализацию отношений с президентом России Владимиром Путиным практически невозможной. Он также исключил возобновление поставок российской нефти, пока продолжаются боевые действия на Украине.