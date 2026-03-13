Легендарный дизайнер создал облик нового смартфона. Чем удивит realme 16 Pro+?

12 марта бренд представил смартфоны realme 16 Pro и realme 16 Pro+, а вместе с ними — наушники Buds Air8. Новую линейку компания создала в сотрудничестве с японским промышленным дизайнером Наото Фукасавой, чье имя давно ассоциируется с минимализмом, точной работой с фактурой и умением превращать обычный предмет в вещь с характером. Подробнее о модели — в материале «Ленты.ру».
На рынке смартфонов давно действует простое правило: новые модели выходят постоянно, а запоминаются единицы. Причина понятна. Одними только разговорами о производительности, камерах и скорости зарядки удивить аудиторию все сложнее.
Пользователь привык, что каждый следующий аппарат должен быть быстрее, ярче и умнее предыдущего. Поэтому все большее значение получает не только то, что умеет устройство, но и то, каким оно получилось внешне, как ощущается в руке и чем вообще отличается от десятков похожих моделей.
Именно на этом realme решила сделать главный акцент в новой серии 16 Pro. Бренд realme уже работал с Фукасавой раньше, и за это время партнерство стало одной из самых заметных дизайнерских историй компании.
Но если прежние совместные продукты воспринимались скорее как отдельные имиджевые высказывания, то теперь результатом сотрудничества стала номерная серия. А это уже другой уровень ответственности: речь идет не о нишевом устройстве для узкого круга поклонников дизайна, а о модели, которая должна быть понятной и привлекательной для массовой аудитории.
Когда внешность устройства становится аргументом
Еще несколько лет назад разговор о дизайне смартфона обычно сводился к двум-трем тезисам: тонкий корпус, приятный цвет, аккуратный блок камер. Сегодня этого мало.
Смартфон перестал быть просто инструментом связи и окончательно закрепился в статусе постоянного повседневного предмета. Его держат в руке по дороге на работу, достают на встрече, кладут на стол в кафе, используют дома, в транспорте, в путешествиях. По сути, это одна из немногих вещей, которая сопровождает человека почти непрерывно.
Поэтому производители все активнее конкурируют не только в области технологий, но и в том, как устройство выглядит и ощущается. Побеждает уже не тот, кто просто добавил очередную функцию, а тот, кто сумел сделать продукт более цельным. Именно в эту логику и укладывается запуск серии realme 16 Pro.
Компания говорит о ней как о линейке с урбанистическим природным дизайном — подходе, в котором соединяются современная городская эстетика и образы, подсмотренные в природе.
На словах такие формулировки могут звучать слишком общо, но в случае с новой серией realme за ними стоит довольно конкретная идея. В компании объясняют, что хотели создать устройство, в котором нет конфликта между технологичностью и естественностью.
С одной стороны, смартфон должен выглядеть современно и точно соответствовать ожиданиям от актуального гаджета. С другой — не казаться холодным, безликим и механистичным. Отсюда и работа с цветами, фактурами, мягкостью материалов и плавностью линий.
Философия Фукасавы: вещь должна быть понятной без лишних объяснений
Выбор Наото Фукасавы для такого проекта выглядит логично. В мире промышленного дизайна его имя давно стало самостоятельным знаком качества. Фукасаву ценят за умение убирать из объекта все лишнее и при этом не делать его безликим. Его подход часто описывают как дизайн, который не кричит о себе, а работает на уровне интуитивного восприятия.
Предмет должен быть удобным, естественным и производить правильное впечатление не за счет декоративного шума, а за счет формы, пропорций, материала и тактильного контакта.
Именно поэтому сотрудничество realme и Фукасавы никогда не сводилось к формальной подписи известного автора на корпусе устройства. Здесь важна сама логика работы: дизайнер не просто «украшает» готовый продукт, а помогает выстроить его образ целиком.
В случае с серией 16 Pro этот образ строится вокруг идеи жизни в большом городе, где человеку особенно не хватает ощущения естественности, мягкости и визуального спокойствия.
В этом смысле новая линейка явно пытается сыграть на контрасте. Современная техника часто выглядит подчеркнуто технологичной: холодные материалы, агрессивные линии, блестящие поверхности, демонстративно сложные формы. Новый realme вместе с Фукасавой предлагает другое решение: оставить устройству современный характер, но добавить в него визуальные и тактильные свойства, которые ассоциируются не с лабораторией, а с природой. Не в буквальном смысле, конечно, а на уровне ощущений.
Пшеница, галька и городская геометрия
Одно из самых заметных проявлений этого подхода — новая палитра цветов. Серия realme 16 Pro получила два ключевых оттенка: бежевый и серый. Причем речь не о привычных маркетинговых «бежевом» и «сером», которые могут значить почти что угодно, а о попытке приблизить цвет к природным образам.
Бежевый вариант realme 16 Pro и realme 16 Pro+ отсылает к спелому пшеничному колосу — его цвету, теплу и фактуре. Это не про вызывающий блеск и не про желание сделать смартфон дороже на вид самым прямолинейным способом, а скорее про спокойный теплый оттенок, в котором есть ассоциация с натуральным материалом.
Серый цвет, который будет эксклюзивным для realme 16 Pro+, вдохновлен уже другим образом — гладкой речной галькой, отполированной водой. Здесь ставка делается на мягкость восприятия и на ощущение поверхности, которая кажется естественной и приятной. Младшая модель realme 16 Pro получила отсылающий к весеннему саду в черте города сиреневый оттенок.
Такой выбор расцветок хорошо показывает общий подход к серии: realme явно пытается уйти от кричащих решений, которые мгновенно привлекают внимание, но так же быстро утомляют. Вместо этого компания предлагает более спокойную, собранную и взрослую эстетику. Это по-прежнему дизайн, который должен выделяться, но не за счет эпатажа, а за счет продуманности.
Интересно, что природные мотивы не отменяют городского измерения, а работают с ним в паре
В итоге смартфон не выглядит ни «экогаджетом», ни аксессуаром, который слишком старательно изображает связь с природой. Скорее это устройство для городской среды, которое может вернуть ощущение естественного тактильного контакта.
Материал как часть впечатления
Один из самых важных акцентов серии — использование биоразлагаемого органического силикона. Для realme это не просто техническая деталь, а часть общей истории о новом дизайне. Компания подчеркивает, что в линейке 16 Pro такой материал применяется впервые в отрасли.
Очень часто производители описывают дизайн через то, как устройство смотрится на промоизображениях, но в реальной жизни пользователь взаимодействует со смартфоном прежде всего руками. Он оценивает поверхность, скольжение, общее ощущение от корпуса.
И если материал подобран удачно, это влияет на впечатление не меньше, чем толщина рамок или форма блока камер
В realme делают ставку именно на такой эффект. Органический силикон должен одновременно обеспечивать тактильный комфорт, долговечность и более современное отношение к материалам.
Он мягкий на ощупь, обладает естественной эластичностью и при этом рассчитан на повседневную эксплуатацию. Для пользователя все это означает простую вещь: смартфон должен не только эффектно выглядеть в день покупки, но и сохранять свои качества в обычной жизни, когда устройство постоянно достают, кладут в карман, носят без остановки и используют в самых разных условиях.
Отдельно стоит отметить, что подобный материал хорошо вписывается в главную дизайнерскую идею серии. Если вдохновением действительно служат природные поверхности — пшеница, камень, естественные текстуры, — то логично, что и тактильный опыт должен соответствовать этой истории, а не разрушать ее. В этом смысле realme пытается выстроить довольно редкую для массового сегмента цельность: цвет, форма, материал и ощущения работают на одну и ту же концепцию.
Тонкий корпус без визуальной перегруженности
Еще один важный момент — общая пластика устройства. В серии 16 Pro realme использует плавные непрерывные линии, которые переходят от задней панели к рамке и дисплею. Такой подход нужен не только для красоты. Он делает смартфон визуально более цельным и помогает избежать ощущения, будто корпус состоит из нескольких отдельных частей.
Для современного смартфона это серьезное преимущество. Чем сложнее конструкция, тем выше риск перегрузить устройство деталями. Отдельный блок камер, разные материалы, декоративные вставки, переходы между поверхностями — все это легко превращает аппарат в набор разрозненных решений. В новой серии realme постаралась собрать эти элементы в более спокойную композицию, где ни один из компонентов не спорит с другим.
При этом смартфоны сохранили толщину корпуса 8,49 миллиметра. Для пользователя это означает, что дизайн здесь не жертвует повседневным удобством. Вещь может быть эффектной, необычной и сложной по исполнению, но если ею неудобно пользоваться каждый день, впечатление быстро рассеивается. Поэтому стремление совместить визуальную выразительность с комфортом — один из самых рациональных ходов всей линейки.
Камера как декоративный элемент
Обычно именно блок камер становится у современных смартфонов самой спорной деталью. С одной стороны, это неизбежный функциональный элемент. С другой — именно он чаще всего разрушает цельность дизайна, превращаясь в слишком крупный, слишком агрессивный или слишком демонстративный объект.
В realme решили, наоборот, встроить камеру в общую дизайнерскую историю и сделать ее одним из ключевых акцентов.
В серии 16 Pro модуль камеры получил металлическую зеркальную отделку. Компания отдельно подчеркивает использование технологии Luxury PVD Craftsmanship, вдохновленной искусством часовых мастеров. Плюс к этому применяется технология Nanoscale Metal Coating Craftsmanship, которая должна повысить устойчивость поверхности к царапинам и внешним воздействиям.
За этими названиями важнее другое: realme явно хочет, чтобы модуль камеры воспринимался не как неизбежная техническая надстройка, а как премиальный элемент дизайна. Для этого ему придают глянцевое зеркальное покрытие и подчеркивают сходство с более дорогими объектами — например, с аксессуарами или часовыми деталями.
Такой прием хорошо работает на общий образ устройства: природная мягкость корпуса сочетается с городским, более строгим и технологичным блеском металлического акцента.
Природа в этой линейке не вытесняет город, а сосуществует с ним. Мягкая фактура и теплые оттенки сочетаются с блеском металла и точной геометрией. Для смартфона, который должен выглядеть современно, это, пожалуй, наиболее убедительный вариант.
Не только смартфоны
Запуск серии realme 16 Pro компания дополнила наушниками Buds Air8, выполненными в том же дизайнерском стиле. Это решение выглядит логичным: если бренд предлагает не просто новую модель, а целую визуальную концепцию, ее хочется распространить сразу на несколько устройств.
Buds Air8 тоже выполнены с использованием биоразлагаемого органического силикона и будут доступны в бежевом, темно-сером и лиловом цветах. Зарядный кейс повторяет элементы оформления смартфонов: скошенные под углом края, плавные линии, закругленные формы.
За счет этого смартфон и аксессуар воспринимаются как части одной экосистемы не только на уровне бренда, но и на уровне визуального языка.
Для рынка это важная деталь. Покупатели давно привыкли, что устройства разных категорий внутри одной линейки должны сочетаться между собой. Но это сочетание часто ограничивается логотипом и одинаковой цветовой схемой.
В случае с realme речь идет о более последовательной дизайнерской связи. И это тоже усиливает впечатление от новой линейки: компания продает не отдельный гаджет, а цельную идею.
Дизайн становится не украшением, а полноценным аргументом
В случае realme 16 Pro этот аргумент построен сразу на нескольких уровнях: на имени Наото Фукасавы, идее урбанистического природного дизайна, работе с материалами, новой цветовой палитре и стремлении сделать устройство выразительным, но не кричащим.
Для самого бренда это еще и способ показать, что доступность технологий не обязательно означает отказ от сложной дизайнерской работы. Обычно подобные амбиции чаще связывают с премиальными устройствами, где стоимость продукта заранее позволяет играть в статус и эстетику, а realme пытается доказать, что такой разговор уместен и в более широкой массовой линейке.
В этом смысле серия 16 Pro выглядит как попытка дать пользователю не просто очередной смартфон на замену старому, а вещь, у которой есть собственный образ.
Не агрессивный, не перегруженный и не построенный на одном-единственном эффектном элементе, а собранный из деталей: цвета, поверхности, формы, металла, тактильности и общей логики восприятия.
