Легендарный дизайнер создал облик нового смартфона. Чем удивит realme 16 Pro+?

12 марта бренд представил смартфоны realme 16 Pro и realme 16 Pro+, а вместе с ними — наушники Buds Air8. Новую линейку компания создала в сотрудничестве с японским промышленным дизайнером Наото Фукасавой, чье имя давно ассоциируется с минимализмом, точной работой с фактурой и умением превращать обычный предмет в вещь с характером. Подробнее о модели — в материале «Ленты.ру».

На рынке смартфонов давно действует простое правило: новые модели выходят постоянно, а запоминаются единицы. Причина понятна. Одними только разговорами о производительности, камерах и скорости зарядки удивить аудиторию все сложнее.

Пользователь привык, что каждый следующий аппарат должен быть быстрее, ярче и умнее предыдущего. Поэтому все большее значение получает не только то, что умеет устройство, но и то, каким оно получилось внешне, как ощущается в руке и чем вообще отличается от десятков похожих моделей.

Именно на этом realme решила сделать главный акцент в новой серии 16 Pro. Бренд realme уже работал с Фукасавой раньше, и за это время партнерство стало одной из самых заметных дизайнерских историй компании.

Но если прежние совместные продукты воспринимались скорее как отдельные имиджевые высказывания, то теперь результатом сотрудничества стала номерная серия. А это уже другой уровень ответственности: речь идет не о нишевом устройстве для узкого круга поклонников дизайна, а о модели, которая должна быть понятной и привлекательной для массовой аудитории.

Когда внешность устройства становится аргументом

Еще несколько лет назад разговор о дизайне смартфона обычно сводился к двум-трем тезисам: тонкий корпус, приятный цвет, аккуратный блок камер. Сегодня этого мало.

Смартфон перестал быть просто инструментом связи и окончательно закрепился в статусе постоянного повседневного предмета. Его держат в руке по дороге на работу, достают на встрече, кладут на стол в кафе, используют дома, в транспорте, в путешествиях. По сути, это одна из немногих вещей, которая сопровождает человека почти непрерывно.

Поэтому производители все активнее конкурируют не только в области технологий, но и в том, как устройство выглядит и ощущается. Побеждает уже не тот, кто просто добавил очередную функцию, а тот, кто сумел сделать продукт более цельным. Именно в эту логику и укладывается запуск серии realme 16 Pro.

Изображение: realme

Компания говорит о ней как о линейке с урбанистическим природным дизайном — подходе, в котором соединяются современная городская эстетика и образы, подсмотренные в природе.

На словах такие формулировки могут звучать слишком общо, но в случае с новой серией realme за ними стоит довольно конкретная идея. В компании объясняют, что хотели создать устройство, в котором нет конфликта между технологичностью и естественностью.

С одной стороны, смартфон должен выглядеть современно и точно соответствовать ожиданиям от актуального гаджета. С другой — не казаться холодным, безликим и механистичным. Отсюда и работа с цветами, фактурами, мягкостью материалов и плавностью линий.

Философия Фукасавы: вещь должна быть понятной без лишних объяснений

Выбор Наото Фукасавы для такого проекта выглядит логично. В мире промышленного дизайна его имя давно стало самостоятельным знаком качества. Фукасаву ценят за умение убирать из объекта все лишнее и при этом не делать его безликим. Его подход часто описывают как дизайн, который не кричит о себе, а работает на уровне интуитивного восприятия.

Предмет должен быть удобным, естественным и производить правильное впечатление не за счет декоративного шума, а за счет формы, пропорций, материала и тактильного контакта.

Фото: realme

Именно поэтому сотрудничество realme и Фукасавы никогда не сводилось к формальной подписи известного автора на корпусе устройства. Здесь важна сама логика работы: дизайнер не просто «украшает» готовый продукт, а помогает выстроить его образ целиком.

В случае с серией 16 Pro этот образ строится вокруг идеи жизни в большом городе, где человеку особенно не хватает ощущения естественности, мягкости и визуального спокойствия.

В этом смысле новая линейка явно пытается сыграть на контрасте. Современная техника часто выглядит подчеркнуто технологичной: холодные материалы, агрессивные линии, блестящие поверхности, демонстративно сложные формы. Новый realme вместе с Фукасавой предлагает другое решение: оставить устройству современный характер, но добавить в него визуальные и тактильные свойства, которые ассоциируются не с лабораторией, а с природой. Не в буквальном смысле, конечно, а на уровне ощущений.

Пшеница, галька и городская геометрия

Одно из самых заметных проявлений этого подхода — новая палитра цветов. Серия realme 16 Pro получила два ключевых оттенка: бежевый и серый. Причем речь не о привычных маркетинговых «бежевом» и «сером», которые могут значить почти что угодно, а о попытке приблизить цвет к природным образам.

Бежевый вариант realme 16 Pro и realme 16 Pro+ отсылает к спелому пшеничному колосу — его цвету, теплу и фактуре. Это не про вызывающий блеск и не про желание сделать смартфон дороже на вид самым прямолинейным способом, а скорее про спокойный теплый оттенок, в котором есть ассоциация с натуральным материалом.

Серый цвет, который будет эксклюзивным для realme 16 Pro+, вдохновлен уже другим образом — гладкой речной галькой, отполированной водой. Здесь ставка делается на мягкость восприятия и на ощущение поверхности, которая кажется естественной и приятной. Младшая модель realme 16 Pro получила отсылающий к весеннему саду в черте города сиреневый оттенок.

Такой выбор расцветок хорошо показывает общий подход к серии: realme явно пытается уйти от кричащих решений, которые мгновенно привлекают внимание, но так же быстро утомляют. Вместо этого компания предлагает более спокойную, собранную и взрослую эстетику. Это по-прежнему дизайн, который должен выделяться, но не за счет эпатажа, а за счет продуманности.

Интересно, что природные мотивы не отменяют городского измерения, а работают с ним в паре

В итоге смартфон не выглядит ни «экогаджетом», ни аксессуаром, который слишком старательно изображает связь с природой. Скорее это устройство для городской среды, которое может вернуть ощущение естественного тактильного контакта.

Материал как часть впечатления

Один из самых важных акцентов серии — использование биоразлагаемого органического силикона. Для realme это не просто техническая деталь, а часть общей истории о новом дизайне. Компания подчеркивает, что в линейке 16 Pro такой материал применяется впервые в отрасли.

Очень часто производители описывают дизайн через то, как устройство смотрится на промоизображениях, но в реальной жизни пользователь взаимодействует со смартфоном прежде всего руками. Он оценивает поверхность, скольжение, общее ощущение от корпуса.

И если материал подобран удачно, это влияет на впечатление не меньше, чем толщина рамок или форма блока камер

В realme делают ставку именно на такой эффект. Органический силикон должен одновременно обеспечивать тактильный комфорт, долговечность и более современное отношение к материалам.

Он мягкий на ощупь, обладает естественной эластичностью и при этом рассчитан на повседневную эксплуатацию. Для пользователя все это означает простую вещь: смартфон должен не только эффектно выглядеть в день покупки, но и сохранять свои качества в обычной жизни, когда устройство постоянно достают, кладут в карман, носят без остановки и используют в самых разных условиях.

Отдельно стоит отметить, что подобный материал хорошо вписывается в главную дизайнерскую идею серии. Если вдохновением действительно служат природные поверхности — пшеница, камень, естественные текстуры, — то логично, что и тактильный опыт должен соответствовать этой истории, а не разрушать ее. В этом смысле realme пытается выстроить довольно редкую для массового сегмента цельность: цвет, форма, материал и ощущения работают на одну и ту же концепцию.

Тонкий корпус без визуальной перегруженности

Еще один важный момент — общая пластика устройства. В серии 16 Pro realme использует плавные непрерывные линии, которые переходят от задней панели к рамке и дисплею. Такой подход нужен не только для красоты. Он делает смартфон визуально более цельным и помогает избежать ощущения, будто корпус состоит из нескольких отдельных частей.

Фото: realme

Для современного смартфона это серьезное преимущество. Чем сложнее конструкция, тем выше риск перегрузить устройство деталями. Отдельный блок камер, разные материалы, декоративные вставки, переходы между поверхностями — все это легко превращает аппарат в набор разрозненных решений. В новой серии realme постаралась собрать эти элементы в более спокойную композицию, где ни один из компонентов не спорит с другим.

При этом смартфоны сохранили толщину корпуса 8,49 миллиметра. Для пользователя это означает, что дизайн здесь не жертвует повседневным удобством. Вещь может быть эффектной, необычной и сложной по исполнению, но если ею неудобно пользоваться каждый день, впечатление быстро рассеивается. Поэтому стремление совместить визуальную выразительность с комфортом — один из самых рациональных ходов всей линейки.

Камера как декоративный элемент

Обычно именно блок камер становится у современных смартфонов самой спорной деталью. С одной стороны, это неизбежный функциональный элемент. С другой — именно он чаще всего разрушает цельность дизайна, превращаясь в слишком крупный, слишком агрессивный или слишком демонстративный объект.

В realme решили, наоборот, встроить камеру в общую дизайнерскую историю и сделать ее одним из ключевых акцентов.

В серии 16 Pro модуль камеры получил металлическую зеркальную отделку. Компания отдельно подчеркивает использование технологии Luxury PVD Craftsmanship, вдохновленной искусством часовых мастеров. Плюс к этому применяется технология Nanoscale Metal Coating Craftsmanship, которая должна повысить устойчивость поверхности к царапинам и внешним воздействиям.

Изображение: realme

За этими названиями важнее другое: realme явно хочет, чтобы модуль камеры воспринимался не как неизбежная техническая надстройка, а как премиальный элемент дизайна. Для этого ему придают глянцевое зеркальное покрытие и подчеркивают сходство с более дорогими объектами — например, с аксессуарами или часовыми деталями.

Такой прием хорошо работает на общий образ устройства: природная мягкость корпуса сочетается с городским, более строгим и технологичным блеском металлического акцента.

Природа в этой линейке не вытесняет город, а сосуществует с ним. Мягкая фактура и теплые оттенки сочетаются с блеском металла и точной геометрией. Для смартфона, который должен выглядеть современно, это, пожалуй, наиболее убедительный вариант.

Не только смартфоны

Запуск серии realme 16 Pro компания дополнила наушниками Buds Air8, выполненными в том же дизайнерском стиле. Это решение выглядит логичным: если бренд предлагает не просто новую модель, а целую визуальную концепцию, ее хочется распространить сразу на несколько устройств.

Buds Air8 тоже выполнены с использованием биоразлагаемого органического силикона и будут доступны в бежевом, темно-сером и лиловом цветах. Зарядный кейс повторяет элементы оформления смартфонов: скошенные под углом края, плавные линии, закругленные формы.

За счет этого смартфон и аксессуар воспринимаются как части одной экосистемы не только на уровне бренда, но и на уровне визуального языка.

Для рынка это важная деталь. Покупатели давно привыкли, что устройства разных категорий внутри одной линейки должны сочетаться между собой. Но это сочетание часто ограничивается логотипом и одинаковой цветовой схемой.

В случае с realme речь идет о более последовательной дизайнерской связи. И это тоже усиливает впечатление от новой линейки: компания продает не отдельный гаджет, а цельную идею.

Дизайн становится не украшением, а полноценным аргументом

В случае realme 16 Pro этот аргумент построен сразу на нескольких уровнях: на имени Наото Фукасавы, идее урбанистического природного дизайна, работе с материалами, новой цветовой палитре и стремлении сделать устройство выразительным, но не кричащим.

Для самого бренда это еще и способ показать, что доступность технологий не обязательно означает отказ от сложной дизайнерской работы. Обычно подобные амбиции чаще связывают с премиальными устройствами, где стоимость продукта заранее позволяет играть в статус и эстетику, а realme пытается доказать, что такой разговор уместен и в более широкой массовой линейке.

В этом смысле серия 16 Pro выглядит как попытка дать пользователю не просто очередной смартфон на замену старому, а вещь, у которой есть собственный образ.

Не агрессивный, не перегруженный и не построенный на одном-единственном эффектном элементе, а собранный из деталей: цвета, поверхности, формы, металла, тактильности и общей логики восприятия.

