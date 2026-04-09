Новый сезон «Страха над Невой» покажут на НТВ. Чем удивит продолжение детективного сериала?

13 апреля в 22:15 в эфире НТВ состоится премьера детективного триллера «Страх над Невой. Огненный круг» — второго сезона полюбившегося зрителям кинохита с Антоном Хабаровым и Андреем Фроловым. На этот раз героям предстоит столкнуться с новой опасной сектой, а одним из главных образов сезона станет огонь.

Во втором сезоне действие разворачивается летом 1970 года. Во дворе НИИ на глазах у десятков свидетелей три человека погибают после загадочного обряда, и майор КГБ Владимир Чубин берется за расследование, быстро понимая, что дело связано с новым тайным культом.

Почти одновременно всплывает еще один схожий эпизод — гибель дипломата Томского и его брата. Чубин убеждается, что это не совпадение, получает неофициальный карт-бланш и вновь работает вместе с капитаном Егором Федоровым, единственным человеком, на которого по-настоящему может положиться. По мере расследования они выходят на след огнепоклонников, изучают самиздат о языческом боге и понимают, что это только начало: в Ленинграде действует секта, а значит — впереди новые смерти.

Знакомые герои — новая угроза

Создатели продолжения сохранили главное, за что зрителям полюбился первый сезон: дуэт Чубина и Федорова, сочетание детективной интриги и мистического напряжения, а также атмосферу Ленинграда, который в этой истории становится не просто декорацией, а полноправным действующим лицом. Если в первом сезоне героям противостоял маньяк, связанный с культом Чернобога, то теперь масштаб угрозы заметно вырос: против них выступает уже целая секта, действующая по всему городу и области.

Антон Хабаров говорит, что воспринимает «Страх над Невой» как миф, где добро в лице Чубина и Федорова противостоит злу и внутри, и вовне человека. По его словам, второй сезон сохраняет характеры героев и их привычную динамику, не пытаясь искусственно заменить их новыми персонажами.

Актер подчеркивает, что в основе сюжета по-прежнему лежит «крепкий детектив», который дополнительно усиливается мистической линией

У Егора Федорова в новых сериях меняется личная жизнь: он женился на Вере, у них родилась дочь, и внешне его существование стало спокойнее. Но, как рассказывает Андрей Фролов, героя не отпускает постоянная тревога за семью, из-за чего в его отношениях с женой возникает напряжение. Возвращение в Ленинград по просьбе Чубина вновь втягивает его в историю, связанную с мистикой и опасной сектой.

Ленинградский светлый быт против мира огня и тьмы

Одной из главных особенностей нового сезона станет визуальный контраст. Художник-постановщик Кирилл Гаврилов рассказывает, что во втором сезоне стало значительно больше локаций, сцены сделались сложнее и масштабнее. По его словам, задача состояла в том, чтобы сделать изображение ярче, интереснее и глубже, при этом по возможности отказаться от избыточной графики и создать максимум живой среды, скрывающей современные детали.

Гаврилов объясняет, что визуальный стиль строился на противопоставлении двух миров: светлого, солнечного Ленинграда и дремучего, почти архаичного пространства сектантов — с болотами, корягами, деревенским бытом и огнем как центральным символом. Одной из самых сложных задач для постановочной группы стало создание убедительной среды 1970-х и поиск подходящих деревень для съемок сцен, связанных по сюжету с пожарами. Отдельного внимания потребовала и маска главного злодея.

Режиссер Илья Максимов тоже делает акцент на эпохе. По его словам, перенос действия в 1970-е годы позволяет соединить свет, красоту и ощущение ушедшего времени с мраком, который приносит тайно возникшая секта, поклоняющаяся древнему богу огня. Он называет новый сезон «полем битвы тьмы и света» и подчеркивает, что для него было важно удержать равновесие между реалистичным детективом и флером сверхъестественного.

Город, которому веришь

Создатели сериала явно стремились к тому, чтобы Ленинград в кадре выглядел не музейной реконструкцией, а живым пространством со своей памятью, красотой и тревогой. Для съемок выбирали места, которые словно существуют вне времени: Петропавловскую крепость, старые больницы, усадьбы, казематы, набережные и исторические здания. Максимов отмечает, что одним из самых важных мест стал берег Финского залива и линия Маннергейма, где снималась развязка сезона — масштабная сцена столкновения добра и зла.

Андрей Фролов вспоминает, что на площадке особенно впечатляло превращение современного Петербурга в Ленинград 1970-х

По его словам, съемочная группа работала в самых живописных местах города — от Петропавловской крепости и дома Кшесинской до набережных Невы и Фонтанки, а выбранные для съемок квартиры сохранили почти осязаемую атмосферу прошлого. Актер отдельно отмечает работу художников, костюмеров и декораторов, которым удалось создать цельный и убедительный мир эпохи.

Максимов идет еще дальше и называет Ленинград одним из главных героев картины. В его трактовке это город-призрак, хранящий тайны, которые героям предстоит разгадать, чтобы вернуть его светлый облик. Эту интонацию поддерживает и общий замысел сезона, в котором мистика не отрывается от городской среды, а будто прорастает из нее — из воды, камня, старых улиц и памяти места.

Костюмы, в которых читается характер

Большую роль в создании атмосферы сыграла и работа костюмеров. Художник по костюмам Наталья Гапонова рассказывает, что при разработке образов команда изучала журналы мод, советские фильмы, зарубежную хронику, семейные альбомы, книги по домоводству и технике кроя, а также музейные и киностудийные фонды. Для проекта использовали все, что помогало точно попасть в 1970 год, — от одежды и сумок до обуви, значков и бижутерии.

Особое внимание уделили сектантам. По словам Гапоновой, важно было уйти от слишком прямолинейного, стереотипного образа и показать людей, которые могут выглядеть скромно и внушать доверие, оставаясь при этом носителями зла. Для них придумали специальную униформу — плащ с капюшоном, напоминающий советский брезентовый плащ-палатку, создающий ощущение обезличенности и массовости. В этом образе, подчеркивает художник, должно чувствоваться «очарование зла».

Костюмы главных персонажей тоже напрямую связаны с их характерами. Чубин, собранный и внутренне дисциплинированный, появляется в строгих, выверенных образах, тогда как более нервный и взрывной Федоров одет свободнее. Через одежду раскрываются и женские персонажи сезона: интеллигентность Маши, женственность Веры, двойственность Горевой, в облике которой сочетаются сразу несколько ролей и состояний.

Масштаб продолжения

По словам креативного продюсера Никиты Ватулина-Тарасенко, о продолжении начали думать еще на этапе разработки первого сезона, потому что потенциал героев был очевиден.

Работа над сценарием второго сезона заняла около полутора лет, а ради большей достоверности авторы привлекали консультантов и изучали профильные материалы

Такой подход чувствуется и в самом устройстве истории: она стала шире, опаснее и многослойнее.

Максимов отмечает, что если прежде зритель словно наблюдал за жизнью секты со стороны, то теперь сериал погружается в этот мир гораздо глубже и показывает, как именно зло возникает, развивается и подчиняет себе людей. При этом в новых сериях сохранятся не только детективная и мистическая линии, но и мелодраматическая: семейные отношения, внутренние конфликты и личный выбор героев.

Хабаров уверен, что зрителей вновь ждут сильные эмоции и яркие впечатления, а Фролов говорит о по-настоящему вдохновляющей атмосфере на съемках и о команде, которая работала над проектом с полной отдачей. Для актеров возвращение в этот мир стало не просто продолжением успешной истории, а новой попыткой сделать ее еще более цельной, масштабной и зрелищной.

Огонь, тайны и возвращение любимого дуэта

«Страх над Невой. Огненный круг» выглядит как редкий для телевизионного детектива случай, когда продолжение не меняет формулу до неузнаваемости, а усиливает именно то, что уже сработало. Здесь снова есть расследование, историческая фактура, напряженный дуэт главных героев и мистика, которая не спорит с реализмом, а только делает его тревожнее. Но теперь у этой истории больше масштаба, больше визуальной выразительности и более опасный противник.

Премьера второго сезона детективного триллера «Страх над Невой» — «Страх над Невой. Огненный круг» — состоится 13 апреля в 22:15 на НТВ. В проекте снялись Антон Хабаров, Андрей Фролов, Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лыкова, Евгений Серзин, Сергей Яценюк, Александр Нестеров, Андрей Шарков, Роман Грибков, Милана Бру и другие. Сезон состоит из 8 серий.

