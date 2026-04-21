В сети — новый фантастический триллер «Радар». Как подростки спасают город от пришельцев?

24 апреля 2026 года в Okko выходит «Радар» — фантастическая история о городе, где взрослые больше не принимают решений, а подростки остаются единственными, кто видит, что происходит. Российская фантастика про подростков часто вызывает скепсис: жанр легко уходит либо в наивность, либо в попытки повторить чужие форматы. «Радар» предлагает другой подход и за счет этого может стать одним из самых заметных проектов сезона. Почему сериал работает не как привычная история про подростков, а как напряженный фантастический триллер с атмосферой конца 80-х — разбиралась «Лента.ру».

С чего все начинается

Действие «Радара» разворачивается в конце 80-х в небольшом советском городке рядом с военным объектом.

Все начинается с события, которое сначала выглядит случайным: в окрестностях падает загадочный объект

Для местных школьников это становится поводом для приключения. Леха, Толя и Сема отправляются в лес на поиски «метеорита», рассчитывая на находку, которая принесет им известность.

Фото: Окко

Однако довольно быстро ситуация выходит за рамки приключенческой истории. Один из ребят теряется, и его поиски постепенно вовлекают в происходящее весь город. К ним подключаются взрослые, но вскоре становится заметно, что их поведение меняется.

Сначала это едва заметно, но со временем становится ясно: люди реагируют иначе, а их решения начинают совпадать. Именно подростки первыми обращают на это внимание. Обстановка вокруг них становится не просто странностью, а сигналом, что привычный порядок нарушен и за внешне обычными событиями скрывается нечто большее.

Недетский сериал

Несмотря на подростков в центре сюжета, «Радар» не выглядит как история «для подростков».

Создатели сознательно уходят от легкой интонации: здесь нет яркой визуальной подачи, упрощенной морали или четкого разделения на «правильных» и «неправильных». Вместо этого сериал выстраивает напряжение постепенно — через атмосферу, детали и поведение персонажей.

Фото: Окко

Тональность проекта изначально задается как настороженная и сдержанная. Визуально это выражается в спокойной, почти статичной картинке, где важнее не действие, а ощущение, что пространство вокруг героев меняется. Закрытый город, лес, военный объект — все работает на общее чувство изоляции и внутреннего давления.

При этом ключевой поворот истории — в том, что взрослые перестают быть опорой. Они больше не принимают решений и не могут объяснить происходящее, а значит, привычная система поддержки исчезает.

В этой ситуации подростки оказываются единственными, кто сохраняет способность действовать самостоятельно

Им приходится принимать решения без помощи, на фоне реальной угрозы, масштабы которой становятся очевидны постепенно.

Еще один важный момент — акцент на отношениях внутри группы. История держится не только на внешней опасности, но и на внутренней динамике: доверии, соперничестве, первых чувствах и попытке сохранить себя в условиях давления.

Именно за счет этого «Радар» выходит за рамки подросткового формата. Это не история про «детей в опасности», а более широкая история про выбор, ответственность и необходимость действовать, когда рассчитывать больше не на кого.

Кто стоит за проектом

За «Радаром» — команда, уже работавшая с популярными форматами, но в этом проекте сместившая фокус в сторону более сложной жанровой истории.

Режиссером и соавтором сценария выступил Константин Смирнов, известный по сериалам «Жуки» и «Девушки с Макаровым»

Сценарий он написал вместе с Алексеем Безенковым, работавшим над проектами «Ваша честь» и «Русалки». Такой тандем задает проекту баланс между динамикой и драматургией, где важна не только история, но и ее подача.

В основе сериала — книга Александра Мирера «Главный полдень», одно из заметных произведений советской фантастики. Здесь она получает современное прочтение — с акцентом на атмосферу, напряжение и внутренние конфликты.

Фото: Окко

Продюсерскую команду составили Давид Цаллаев, Таймураз Бадзиев, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. В актерском составе — Виктория Исакова, Александр Ильин-младший, Анатолий Кот и другие.

При этом ключевое решение проекта — кастинг. Центральные роли отданы молодым актерам, и это напрямую влияет на восприятие истории. Сериал выстроен так, чтобы зритель смотрел на экран через подростковую оптику.

Отсутствие перегруженности узнаваемыми лицами усиливает эффект погружения: история воспринимается не как набор ролей, а как цельное пространство, в котором герои действительно живут, а не просто выполняют функции.

Взрослые актеры при этом остаются важной частью истории, но не перетягивают внимание на себя — они помогают создать ощущение нарастающей тревоги и неопределенности, которое постепенно усиливается по ходу сериала.

Для кого этот сериал

«Радар» изначально выстроен так, чтобы работать сразу на несколько аудиторий.

Для молодых зрителей это история про выбор, ответственность и отношения внутри группы — с динамикой и героями, с которыми легко себя соотнести.

Фото: Окко

Для более взрослой аудитории — атмосфера конца 80-х, ощущение нарастающей тревоги и более сложная драматургия, в которой важны не только события, но и их развитие.

По настроению и интонации «Радар» может быть близок зрителям, которым нравятся такие сериалы, как «Тьма», «Очень странные дела», «Рассказы из Петли» или «Пищеблок». Здесь также сочетаются фантастика и постепенное нарастание напряжения, но с акцентом на узнаваемую реальность и детали, которые делают историю более осязаемой и близкой.

Почему на него стоит обратить внимание

«Радар» соединяет сразу несколько актуальных направлений, но делает это без ощущения механической сборки из трендов. В сериале есть интерес к ретроэстетике, внимание к жанровой истории и попытка рассказать подростковую драму без упрощений через атмосферу, напряжение и внутренние конфликты.

Фото: Окко

При этом проект не стремится повторять знакомые формулы. Он работает с локальной средой и узнаваемыми деталями, благодаря чему выстраивает собственную интонацию и ощущение реальности.

Итог

«Радар» делает ставку не на резкие повороты, а на постепенное нарастание напряжения.

Здесь важен не столько сам факт угрозы, сколько то, как на нее реагируют герои и как вместе с этим меняется окружающий мир.

Это не просто фантастическая история, а попытка показать, что происходит, когда привычный порядок перестает работать, и какие решения приходится принимать в такой ситуации.

Фото: Окко

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ:

ООО «Окко»

г. Санкт – Петербург

18+