Роспотребнадзор отреагировал на скандал с «Ревизорро»

В Роспотребнадзоре заявили, что телепередачи, как и другие сообщения в СМИ, являются основанием для внеплановых проверок заведений общественного питания. Таким образом в ведомстве отреагировали на заявление МВД о том, что журналисты «Ревизорро» не вправе самостоятельно проводить проверки ресторанов, передает ТАСС.

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Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уточняла, что после сюжетов «Ревизорро», «Контрольная закупка», программы «НашПотребНадзор» и других подобных передач несколько объектов были закрыты.

Скандал вокруг программы разгорелся в начале декабря, после выпусков о проверках в ресторанах и кафе Москвы. Журналисты и блогеры были возмущены происходящим на кухнях заведений столичного общепита, а также поведением администрации некогда любимых ими ресторанов.

«Ревизорро» выходит на телеканале «Пятница». Съемочная группа занимается проверками качества услуг в ресторанах, кафе, гостиницах и других заведениях. Журналисты проникают на кухни предприятий общественного питания, что часто вызывает негативную реакцию поваров и руководства заведений. В 2016 году программа получила ТЭФИ в номинации «Журналистское расследование».