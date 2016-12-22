СМИ сообщили о планах легализовать продажу спиртного авиапассажирам

Продажа спиртного на борту самолетов в скором времени может быть легализована. Правительство поручило Росалкогольрегулированию подготовить соответствующий законопроект, пишет газета «Известия» в четверг, 22 декабря.

Как стало известно изданию, представители российского перевозчика S7 пожаловались властям, что существующее законодательство недостаточно четко регламентирует угощение пассажиров бизнес-класса алкоголем, который входит в стоимость билета.

Материалы по теме Свидание в туалете и немного виски Стюардессы ответили на самые странные вопросы авиапассажиров

На борту лайнера не происходит официальный процесс купли-продажи, так как через кассовый аппарат данная операция не проходит. В авиакомпании напоминают, что, согласно существующим нормам, такие действия могут обернуться штрафом до 200 тысяч рублей.

В настоящее время торговля спиртным на борту воздушного судна разрешена, если перевозчик предоставляет услуги общественного питания, а крепость продаваемого напитка не превышает 16,5 градуса. В остальных случаях компании обязаны получать лицензию на каждый лайнер, в котором организована реализация алкоголя.

Юристы S7 выступают против подобной практики. По их мнению, под лицензирование должна подпадать лишь деятельность центров бортового питания в аэропорту, которые готовят еду для авиапассажиров. Именно эти центры являются организациями общественного питания, пояснили специалисты.