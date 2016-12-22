Diesel сшил одежду футболистам «Милана»

Итальянская компания Diesel представила новую коллекцию одежды, созданную специально для футболистов клуба «Милан». Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Luxurylaunches.

Креативный директор марки Андреа Россо объяснил, что еще на стадии разработки дизайнеры сделали ставку в первую очередь на удобство вещей. «В этом проекте мы показали свою любовь к моде и творчеству», — сказал он.

Diesel представил комплекты одежды, куда вошли вещи как для самих спортсменов, так и для обслуживающего персонала команды. В коллекции представлены блейзеры в капюшонами, кашемировые джемперы на молнии и кожаные ботинки.

Diesel, основанная в 1978 году, специализируется на выпуске женской, мужской и детской одежды, а также аксессуаров, обуви, нижнего белья и парфюмерии. Кроме того, под этим брендом продается мебель, товары для дома, велосипеды и мотоциклетные шлемы. Штаб-квартира компании располагается в Мольвене.

«Милан»— итальянский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основан в 1899 году.