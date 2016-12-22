Мэр французского города предстанет пред судом из-за антиисламских высказываний

Мэр французского города Безье (юг страны) Робер Менар предстанет перед судом по обвинению в разжигании межэтнической и межрелигиозной розни. Об этом сообщает Le Figaro.

Причиной разбирательства стало сообщение, опубликованное градоначальником в своем Twitter в связи с началом нового учебного года. Запись, сделанная 1 сентября, гласит: «Лучшее доказательство великой замены [французских школьников детьми из других стран]. Просто сравните со старыми школьными фотографиями».

5 сентября общественная организация «Лига борьбы с расизмом и антисемитизмом» (LICRA) опубликовала свой твит, который содержит цитату из интервью Менара и просьбу к прокуратуре страны обратить внимание на его высказывание: «В школах в центре города 91 процент учащихся — мусульмане. Очевидно, что это проблема».

Позже LICRA подала официальное заявление в суд. Первое слушание по этому делу назначено на 8 марта 2017 года.

Менар — сторонник ультраправого французского «Национального фронта», при поддержке которого в 2014 году был избран мэром города Безье. Один из основателей международной журналистской организации «Репортеры без границ».