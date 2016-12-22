Бывшего директора брянской фирмы осудили за кражу гречки

Суд в Брянске приговорил к одному году и восьми месяцам лишения свободы бывшего гендиректора местной фирмы «Линия» Олега Медяка за хищение более 1,2 тысячи тонн гречихи общей стоимостью почти 10 миллионов рублей. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Суд установил, что преступление Медяк совершил с июля 2012 года по март 2014-го. Его признали виновным в присвоении вверенного имущества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, а также мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

Гречиха находилась на хранении в «Линии» на платной основе в соответствии с договорами, заключенными с двумя хозяйствующими субъектами. Однако по указанию Медяка она была продана третьим лицам без согласия собственников. При этом даже после хищения гречихи с ее хозяев продолжала взиматься плата за якобы оказанные услуги по ее хранению, в результате чего трем юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 81 тысячи рублей.