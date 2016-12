Американская индастриал-группа Nine Inch Nails опубликовала на своем YouTube-канале новую песню. Burning Bright (Field On Fire) станет частью следующего релиза команды, который под названием Not The Actual Events будет выпущен 23 декабря.

Коллектив Nine Inch Nails был основан Трентом Резнором в 1988 году в Кливленде (штат Огайо). Композиции группы использованы в качестве саундтрека к таким фильмам, как «Шоссе в никуда» Дэвида Линча и «Спасти планету» Леонардо Ди Каприо.