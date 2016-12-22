Британца задержали за изображение пениса из рождественских гирлянд

Жителя британского города Блэкпул задержали сотрудники полиции после того, как он изобразил на фасаде своего дома пенис из рождественских гирлянд. Об этом пишет Daily Mail.

43-летний отец четырех детей Стив Макгоули (Steve McGawley) установил огни в форме мужских гениталий и колокольчика. Отмечается, что соседи мужчины, которые казались недовольны украшением, вызвали полицию.

Прибывшие к его дому сотрудники правоохранительных органов предложили британцу снять гирлянды, но он отказался. В результате Макгоули задержали за нарушение общественного порядка. Британцу выписали штраф и отпустили из полицейского участка. После произошедшего мужчина изменил украшение дома, изобразив надпись с извинениями.

В марте сообщалось, что зрители американского телеканала ABC News разглядели на белой блузке ведущей новостной программы Рос Чайлдс (Ros Childs) узоры, напоминающие женскую грудь. Рисунок образовали контрастные канты и пуговицы на нагрудных карманах рубашки.