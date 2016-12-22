ООН решила создать механизм преследования виновных в преступлениях в Сирии

Генеральная ассамблея ООН приняла решение создать механизм расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии. Соответствующая резолюция была принята вечером в среду, 21 декабря, передает РИА Новости.

За принятие документа проголосовали 105 стран, против — 15, еще 52 государства воздержались.

Авторами проекта резолюции выступили более 30 государств, среди которых ряд членов Евросоюза, арабские страны, а также Канада, Турция, Украина.

Как отмечается, это необходимо для будущих судебных преследований. Круг вопросов, которыми займется новая структура, в течение 20 дней определит генеральный секретарь ООН.

Новой структуре предписывается сотрудничать с независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирии.