Минск возмутила гипотеза о создании белорусского языка по приказу ВКП(б)

МИД Белоруссии вызвал советника-посланника российского посольства в республике Вадима Гусева, чтобы выразить ему официальный протест в связи с высказываниями ученого Леонида Решетникова о белорусском языке и государственности. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщается на сайте министерства.

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Слова директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) о том, что существование независимой Белоруссии «уродует историю», в ведомстве сочли «необоснованным по сути» и «категорически неприемлемым по форме». «Они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности», — говорится в релизе министерства.

Видеозапись выступления Решетникова появилась на YouTube 20 декабря. В ней эксперт заявляет, что разделение русских и белорусов искусственно, так как это — единый народ. «Это историческая часть великой России. Огромной России. Это часть нашего народа», — утверждает он. Также Решетников, ссылаясь на советскую газету «Правда» от 1926 года, заявляет, что белорусский язык был создан по приказу Всесоюзной коммунистической партии (ВКП(б)).

Газета «Салiдарнасць» опубликовала подборку комментариев белорусских ученых. Они назвали слова Решетникова «фальсификацией и глупостью».

Российский институт стратегических исследований (РИСИ) — научно-исследовательский и аналитический центр, учрежденный президентом Российской Федерации. Согласно информации на сайте учреждения, оно занимается вопросами обеспечения национальной безопасности, изучением взаимоотношений России с другими странами, исследует возможные пути сохранения стратегической стабильности в новых геополитических условиях и оценивает факторы стратегического риска, а также противодействует фальсификации истории на постсоветском пространстве.