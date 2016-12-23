«Коммерсантъ» сообщил о возврате Бельянинову изъятых ценностей

Бывшему главе Федеральной таможенной службы Андрею Бельянинову вернули деньги и ценности на сумму около 100 миллионов рублей, изъятые во время обыска в июле. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Бельянинову уже предложено несколько важных должностей, одну из которых он может занять в ближайшее время.

Ранее в тот же день российский президент Владимир Путин сообщил, что в отношении бывшего главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова «не было никакого дела».

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«Всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации — я считаю недопустимым. (...) Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека», — добавил Путин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке главы Федеральной таможенной службы (ФТС) в июле по его собственной просьбе. Кадровому решению предшествовали следственные мероприятия по месту работы и жительства Бельянинова, а также в кабинетах его замов. Бывший глава ФТС сообщил следователям, что изъятые у него крупная сумма денег и ценности — семейные накопления.

Обыски производились в рамках расследования уголовного дела по факту контрабанды алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей.