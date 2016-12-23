На Камчатке истребители МиГ-31 отработали посадку на поврежденную полосу

Летчики морской авиации Тихоокеанского флота отработали на самолетах МиГ-31 посадку на условно поврежденную полосу камчатского аэродрома Елизово. Об этом, как передает ТАСС, сообщил представитель Восточного военного округа Владимир Матвеев.

«По замыслу тренировки, после выполнения комплекса задач в воздухе при заходе на посадку летчик получал от руководителя полетов вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и частичном повреждении взлетно-посадочной полосы», — рассказал Матвеев.

В этой ситуации командир экипажа экстренно принимал решение об уходе на второй круг с целью оценить характер и степень повреждения полосы. После этого проводилась посадка на укороченной дистанции.

Упражнение исполнялось как в дневное время, так и ночью. Всего во время тренировки экипажи выполнили более 20 вылетов.