Instagram-аккаунт с пухлыми детьми назвали обязательным к подписке в 2017 году

Посвященный пухлым азиатским детям микроблог Tiny Gentle Asians стал популярным в Instagram и привлек, в числе прочих, звездных подписчиков. Об этом сообщает Yahoo News, отмечая, что в 2017 году непременно стоит подписаться на данную страницу, если это не было сделано в 2016-м.

Создательница аккаунта, живущая в Австралии уроженка Таиланда Мел Кенни (Mel Kenny), рассказала, что ее целью стало заполнить новостные ленты подписчиков лучшими в соцсети детскими фотографиями. Поэтому журналистка находится в постоянном поиске подходящих кадров, которые репостит с разрешения опубликовавших их мам и пап.

На страницу подписались 54 тысячи пользователей, среди которых оказалась модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол и комедийная актриса Челси Хэндлер.

Кенни призналась, что собирает фотографии исключительно азиатских малышей, поскольку ей это ближе. Кроме того, подчеркнула женщина, она не нашла в сети релевантных азиатских сообществ и решила восполнить этот пробел.