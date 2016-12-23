Ректоры академии Гнесиных и Щепкинкого училища прокомментировали скандал в ГИТИС

Скандал в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), где ряд студентов и педагогов протестуют против решения ученого совета вуза объединить театроведческий и продюсерский факультеты, «Ленте.ру» 23 декабря прокомментировали ректоры академии музыки имени Гнесиных и Щепкинского театрального училища.

«Я тоже в январе буду объединять два факультета, — отметила ректор Гнесинки Галина Майоровская. — Любой руководитель, когда объединяет что-то или разъединяет, то руководствуется вопросами целесообразности. По закону решения по изменению структуры вуза принимаются ученым советом — это выборщики, представляющие интересы всего педагогического состава».

По мнению Майоровской, студенты не должны вмешиваться в такого рода организационные вопросы, не понимая мотивов, которыми руководствуется администрация. «Я, например, это делаю, потому что у меня один факультет с маленькой кафедрой и другой — такой же. Зачем же тратить лишние средства? Сейчас везде идет оптимизация затрат. А тем, кого мы сокращаем, предлагается другая работа по специальности».

Ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, который окончил ГИТИС в 1969-м и долгое время работал в этом вузе преподавателем, заведуя кафедрой театральной критики, считает, что эта ситуация «выеденного яйца не стоит».

«Ни единого квадратного метра площади не сокращается, не меняется учебный план. Никто вместо нас не будет читать лекции. Тогда в чем проблема? О чем волноваться? — объясняет он. — Когда говорят, что это убийство традиции, то мне смешно. И немножко грустно. Те, кто бунтуют, не могут не знать, что когда у нас, в ГИТИСе, в 1975-м стали готовить продюсеров (тогда — организаторов театрального дела), то учились они в составе театроведческого факультета. Это что, не традиция? Так продолжалось 15 лет».

Любимов не настаивает на «гениальности» решения об объединении факультетов ГИТИСа, но не видит в этом повода для ажиотажа, который поднимается вокруг происходящего. «Думаю, что там (среди протестующих — прим. «Ленты.ру») могут быть люди, которые видят в переменах собственные ущемления. Но это никак не помешает студентам и преподавателям. Я в этом убежден. Книжки надо читать и готовиться к сессии!»

Ректор Щепки отметил, что грань между продюсированием и театроведением сегодня очень тонка. Во многом и потому, что среди продюсеров театроведческое образование очень ценится. «А что указано в дипломе у директора Театра Наций Марии Ревякиной? Она театровед. Гендиректор Большого театра Урин тоже театровед. Театр Мюзиклов возглавляет Швыдкой. Он театровед, ставший продюсером. Продюсер фильма "9-я рота" Елена Яцура — выпускница театроведческого факультета и аспирантуры кафедры истории театра».

Противостояние ректората и студенческо-преподавательского коллектива выразилось в открытом письме последних в Минкульт, Союз театральных деятелей РФ и самому руководителю ГИТИСа.

«На ученом совете, голосовавшем за такое решение, не было руководителей, заведующих кафедр и важнейших педагогов двух факультетов, по которым принималось решение, — отмечено в тексте, под которым подписались более тысячи человек, включая выпускников ГИТИСа. — Более того, голосование проводилось в тот момент, когда декан театроведческого факультета Наталья Сергеевна Пивоварова находится на больничном после тяжелой аварии».

Ректор ГИТИСа — Григорий Заславский — 22 декабря сообщил «Новой газете», что объединение факультетов состоится несмотря на протест. При этом он отметил, что «оно будет дальше дорабатываться в процессе, а повторный совет созываться не будет».