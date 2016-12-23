Угонщики ливийского самолета отпустили несколько заложников. Об этом сообщает телеканал TVM, который ведет прямую трансляцию.

Премьер-министр мальты Джозеф Мускат в своем Twitter подтвердил, что это первая группа из 25 человек, состоящая из женщин и детей.

Злоумышленники требуют предоставить безопасный проход для боевиков, окруженных правительственными войсками в районе города Бенгази.

Предположительно, двое угонщиков принадлежат к неизвестной ранее группировке «Аль-Фатх аль-Джадида».

Ранее сообщалось, что на борту лайнера находится как минимум один захватчик, вооруженный гранатой. Предположительно, он является сторонником бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

23 декабря самолет А-320, выполнявший внутренний ливийский рейс Сабах — Триполи, был угнан и приземлился в международном аэропорту Мальты. На борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа. Среди заложников 82 мужчины, 28 женщин и маленький ребенок.