СМИ сообщили о требованиях угонщиков ливийского самолета

Угонщики ливийского самолета, приземлившегося в международном аэропорту Мальты, требуют предоставить безопасный проход для боевиков, окруженных правительственными войсками в районе города Бенгази. Об этом сообщает Sky News Arabia.

При этом злоумышленники, по предварительной информации, согласились отпустить всех пассажиров самолета, сообщает Malta Today.

Предположительно, двое угонщиков принадлежат к неизвестной ранее группировке «Аль-Фатех аль-Джадида».

Ранее сообщалось, что на борту лайнера находится как минимум один захватчик, вооруженный гранатой. Предположительно, он является сторонником бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В настоящее время из-за захвата авиалайнера аэропорт Мальты закрыт, сообщает портал Flightradar24.com. Отмечается, что готовившиеся к посадке самолеты уходят на запасные аэродромы.

23 декабря самолет А-320, выполнявший внутренний ливийский рейс Сабах — Триполи, был угнан и приземлился в международном аэропорту Мальты. На борту находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа. Среди заложников 82 мужчины, 28 женщин и маленький ребенок.