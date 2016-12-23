В ЛНР выбрали самого патриотичного кота

Общественная организация «Мир Луганщине» провела конкурс во «ВКонтакте», в котором жители самопровозглашенной Луганской народной республики выбрали самого патриотичного кота. На соревнование обратило внимание издание BBC News.

За звание самого ярого патриота боролись более сотни домашних животных. В основном хозяева пытались украсить кошек аксессуарами в цветах неофициального флага региона. Пару котов посадили в самодельные танки из картона, другие фотографировались на фоне портрета главы ЛНР Игоря Плотницкого.

Часть конкурсантов использовали свои навыки в фотошопе, добавляя в графическом редакторе морды своих питомцев в ракеты и дуло танка.

Группа «Мир Луганщине» во «ВКонтакте» 1 /4

Среди конкурсных работ также оказались снимки попугаев, хомяков и собак. Судя по подписям к фотографиям, хозяева животных надеялись, что жюри смягчит правила и допустит к соревнованиям всех питомцев.

В голосовании приняли участие более четырех тысяч человек.

Победителем конкурса стал кот Тима из Стаханова. За финалиста проголосовали более полутора тысяч человек. Хозяевам Тимы вручили пять тысяч рублей.

В конце ноября в сети приобрел популярность Instagram-аккаунт, в котором Дэвид и Сара Чапман из Ноттингема (Англия) c помощью двух своих бурманских кошек воссоздали культовые сцены из популярных американских фильмов.