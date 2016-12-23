На борту захваченного лайнера остались угонщики и два пилота

На борту захваченного ливийского лайнера, приземлившегося на Мальте, остаются угонщики и двое пилотов. Об этом в пятницу, 23 декабря, передает The Daily Mail.

Незадолго до этого мальтийский премьер Джозеф Мускат сообщил в своем Twitter о том, что все пассажиры, а также некоторые члены экипажа покинули лайнер.

Изначально на борту самолета находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.

23 декабря самолет А-320, выполнявший внутренний ливийский рейс Сабах — Триполи, был угнан и приземлился в международном аэропорту Мальты. Угонщики лайнера, как минимум один из которых вооружен ручной гранатой, потребовали предоставить безопасный проход для боевиков, окруженных правительственными войсками в районе города Бенгази. Предположительно, двое угонщиков принадлежат к неизвестной ранее группировке «Аль-Фатех аль-Джадида».