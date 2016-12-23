Курс доллара вырос до 61 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в пятницу, 23 декабря, вырос на 4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 61 рубль. Курс евро также вырос на 2 копейки до 63,61 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена нефти марки Brent опустилась на лондонской бирже ICE на 0,4 процента до 54,84 доллара за баррель.

Между тем, в преддверии Рождества в западных странах биржевые аналитики обращают внимание не только на традиционную макростатистику, но и на объемы продаж елок. В этом году спрос на них вырос на 10 процентов, что может говорить об улучшении настроений американцев. «Неплохо было бы изучить и статистику продаж индейки», — отмечают аналитики компании «Финам».

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При этом, по мнению экспертов, российский рынок в пятницу окажется в минусе. «Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе вчерашнего закрытия индекса ММВБ (2174.6 пункта), предполагая, что в условиях невысокой предрождественской активности западных инвесторов этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней», — полагает начальник аналитического отдела компании «Солид» Олег Шагов, комментарий которого также приводится на сайте «Финама».