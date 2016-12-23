В Москве простились с Вячеславом Шалевичем

В московском Театре имени Вахтангова завершилась церемония прощания с народным артистом России Вячеславом Шалевичем. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает РИА Новости.

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал уход Шалевича большой потерей для отечественной культуры, сообщается на сайте правительства страны. «Вячеслав Анатольевич создал множество ярких образов в кино, но главным в его жизни всегда был театр имени Евгения Вахтангова, которому он был верен до конца своих дней», — заявил глава правительства.

Шалевич умер 21 декабря в возрасте 82 лет. Актер скончался в ГКБ имени Боткина, куда был доставлен в начале декабря. В больнице артист впал в кому. Он скончался, не приходя в сознание.

Вячеслав Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. В 1958-м окончил Театральное училище имени Щукина, в 1979-м — Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе. С 1998 по 2011 год возглавлял Московский драматический театр имени Рубена Симонова, одновременно играя в Театре имени Вахтангова. Артист также известен своими ролями в кино. Среди фильмов с его участием — «Капитанская дочка», «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны».